Promozione, colpaccio Baia Alassio: superata la Virtus Sanremese

La Baia Alassio batte 2-1 al Ferrando la Virtus Sanremese. Succede tutto nel secondo tempo: dopo due minuti Castagna porta avanti le vespe. Al 67′, i matuziani pareggiano con un goal di Camerino. La rete del successo alassino è di Beluffi a otto minuti dal termine della gara.

Vittoria importante per gli uomini di mister Enrico Sardo, che erano reduci dalle sconfitte contro Praese e Masone. La Baia Alassio sale a quota sette punti in classifica dopo cinque turni. Prima sconfitta per la Virtus Sanremese, che fino a qui aveva raccolto due vittorie e due pareggi. I matuziani sono tra le principali candidate alla vittoria finale.

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