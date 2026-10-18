Rapallo: “A proposito di termovalorizzatore-inceneritore”

Da Armando Ezio Capurro

Poichè me ne sono occupato dal 1996 ( 30 anni) come presidente del Consorzio Tigullio Ambiente 2000 e come industriale essendo socio in società che usava come combustibile per produrre energia elettrica sansa di oliva esausta, gusci di noccile e di mandorle, CDR ( combistibile secco derivato dai rifiuti) proveniente da Venezia, Spezia, Campania, ecc ec, Farine animali ai tempi della mucca pazza provenienti dai magazzini del Ministero dell’agricoltura, ho estratto qualcosa sul problema da internet.

» leggi tutto su www.levantenews.it