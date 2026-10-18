Recco: abbattuto uno dei pini della passeggiata mare

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il forte temporale di questa sera ha abbattuto uno dei pini della passeggiata mare che erano già oggetto di monitoraggio costante. Domattina con la luce del giorno accerteremo se è stato colpito da un fulmine oppure se la caduta è imputabile ad altre cause. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per persone o cose. Il gruppo di pini vincolati paesaggisticamente è tenuto da tempo sotto costante monitoraggio. Nei prossimi giorni, oltre a sostituire l’alberatura caduta con una nuova essenza, provvederemo ad ulteriori verifiche sule altre alberature gemelle.

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