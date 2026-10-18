Recco: doppio incidente in A-12; uno con 7 persone coinvolte tra cui una bimba

Doppio incidente stradale sull’autostrada, complice probabilmente la pioggia.

Il primo alle 11.21 tra Recco e Rapallo con un’auto capottata. Sono intervenuti il medico del 118, i volontari del soccorso di Ruta e la Croce Verde di Recco con i vigili del fuoco di Rapallo. La persona al volante (a bordo non c’erano passeggeri) è stata trasportato dalla Croce verde di Recco al pronto soccorso del policlinico San Martino in codice rosso per un grave trauma toracico da valutare. E’ intervenuta anche la polizia stradale di Sampierdarena.

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