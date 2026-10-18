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Regione avvia il percorso per l’introduzione della figura dell’assistente infermiere

Regione avvia il percorso per l’introduzione della figura dell’assistente infermiere

Massimo Nicolò

Individuare il fabbisogno professionale, definire gli ambiti assistenziali nei quali potrà operare e organizzare i relativi percorsi formativi, in coerenza con gli standard nazionali. Sono alcuni dei passaggi previsti per introdurre la figura dell’assistente infermiere – istituita a livello nazionale con il DPCM del 28 febbraio 2025 – nel Servizio sanitario regionale. La Regione Liguria avvia il percorso per definirne il fabbisogno e le modalità di inserimento nei contesti assistenziali territoriali e ospedalieri, puntando sulla collaborazione con l’Università di Genova e le strutture regionali.

“Investire nella formazione significa preparare il nostro Servizio sanitario regionale ad affrontare le sfide dei prossimi anni, valorizzando le competenze e costruendo risposte adeguate ai bisogni assistenziali della popolazione – dichiara in una nota l’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò –. L’introduzione dell’assistente infermiere richiede una programmazione attenta, che parta dalle reali necessità dei servizi e definisca con chiarezza gli ambiti di attività e i percorsi formativi. Il nostro obiettivo è accompagnare l’evoluzione delle professioni sanitarie attraverso una collaborazione stretta tra Regione, Università e strutture del Servizio sanitario regionale, garantendo qualità della formazione e coerenza con i bisogni di assistenza”.

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