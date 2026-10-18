Regione avvia il percorso per l’introduzione della figura dell’assistente infermiere

Individuare il fabbisogno professionale, definire gli ambiti assistenziali nei quali potrà operare e organizzare i relativi percorsi formativi, in coerenza con gli standard nazionali. Sono alcuni dei passaggi previsti per introdurre la figura dell’assistente infermiere – istituita a livello nazionale con il DPCM del 28 febbraio 2025 – nel Servizio sanitario regionale. La Regione Liguria avvia il percorso per definirne il fabbisogno e le modalità di inserimento nei contesti assistenziali territoriali e ospedalieri, puntando sulla collaborazione con l’Università di Genova e le strutture regionali.

“Investire nella formazione significa preparare il nostro Servizio sanitario regionale ad affrontare le sfide dei prossimi anni, valorizzando le competenze e costruendo risposte adeguate ai bisogni assistenziali della popolazione – dichiara in una nota l’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò –. L’introduzione dell’assistente infermiere richiede una programmazione attenta, che parta dalle reali necessità dei servizi e definisca con chiarezza gli ambiti di attività e i percorsi formativi. Il nostro obiettivo è accompagnare l’evoluzione delle professioni sanitarie attraverso una collaborazione stretta tra Regione, Università e strutture del Servizio sanitario regionale, garantendo qualità della formazione e coerenza con i bisogni di assistenza”.

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