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Sport

Riviera Beach Volley, dopo il B2 arriva il campionato italiano per società su 22 campi

Riviera Beach Volley, dopo il B2 arriva il campionato italiano per società su 22 campi

Beach

Laigueglia.Dopo le 200 coppie ospitate il 10-11 ottobre insieme al Salto dell’Acciuga, oltre cinquanta beachers hanno approfittato dell’ottima giornata con sprazzi di sole caldo a Laigueglia con il serie beach B2 maschile e femminile organizzata dal Rivera Beach Volley in collaborazione con il Comitato Fipav Liguria.

Sui 22 campi allestiti per il “Riviera Autumn Beach Festival” a strappare la vittoria nella competizione maschile sono addirittura giunti dalla Valtellina Alessandro Benaglio e Marco Mariana, con un gioco spettacolare, tutto improntato su muri e attacchi dall’alto valore tecnico, si sono imposti 2 a 0 sui torinesi Nicolò Franco e Loris Fassone, scuola BVT.

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