Riviera Beach Volley, dopo il B2 arriva il campionato italiano per società su 22 campi

Laigueglia.Dopo le 200 coppie ospitate il 10-11 ottobre insieme al Salto dell’Acciuga, oltre cinquanta beachers hanno approfittato dell’ottima giornata con sprazzi di sole caldo a Laigueglia con il serie beach B2 maschile e femminile organizzata dal Rivera Beach Volley in collaborazione con il Comitato Fipav Liguria.

Sui 22 campi allestiti per il “Riviera Autumn Beach Festival” a strappare la vittoria nella competizione maschile sono addirittura giunti dalla Valtellina Alessandro Benaglio e Marco Mariana, con un gioco spettacolare, tutto improntato su muri e attacchi dall’alto valore tecnico, si sono imposti 2 a 0 sui torinesi Nicolò Franco e Loris Fassone, scuola BVT.

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