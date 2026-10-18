Sammargheritese, cinque reti al Superba Calcio

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Superba Calcio – Sammargheritese 1-5. Reti: 2º Mortola, 44º Mortola (R), 74º Bottarel, 86º Toso, 91º Riccò.

Gli arancioni di Mister D’Accardi tornano dalla trasferta al Felice Ceravolo con tre punti importanti ed una prestazione positiva, contro un avversario ostico e deciso fin da subito a difendersi molto basso, provando a colpire in ripartenza. Ma la Samm scardina le maglie avversarie già al 2º minuto con Mortola, che quasi allo scadere del primo tempo raddoppia su calcio di rigore. Nel mezzo tanta Samm e qualche timido tentativo avversario. Nella ripresa, gli arancioni rientrano forse un po’ troppo distratti e convinti della superiorità, ma la Superba ne approfitta e accorcia le distanze con Mandalà. La Samm si risveglia, riprende a giocare a fare la partita, crea e anche Falanga, si ritaglia un po’ la scena con un intervento decisivo. Gli arancioni però, complice anche l’avversario rimasto addirittura in 9 uomini, dilagano andando a rete prima con Bottarel al 74º e poi con il tapin di Toso all’86º. Se ciò non bastasse, alla festa del gol partecipa anche Riccò, che al 91º minuto mette la cosiddetta “ciliegina sulla torta” ad un risultato netto, che vale il secondo posto in condivisione a 10 punti con Don Bosco e Baiardo, in attesa del big match del prossimo weekend contro la capolista Bogliasco che comanda la classifica ad 11 punti.

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