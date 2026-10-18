Sanità: nasce la figura dell’assistente infermiere

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Individuare il fabbisogno professionale, definire gli ambiti assistenziali nei quali potrà operare e organizzare i relativi percorsi formativi, in coerenza con gli standard nazionali. Sono alcuni dei passaggi previsti per introdurre la figura dell’assistente infermiere nel Servizio sanitario regionale, istituita a livello nazionale con il DPCM del 28 febbraio 2025. La Regione Liguria avvia il percorso per definirne il fabbisogno e le modalità di inserimento nei contesti assistenziali territoriali e ospedalieri, puntando sulla collaborazione con l’Università di Genova e le strutture regionali.

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