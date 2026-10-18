Sestri: turismo, la “sfida” della Riviera a quella romagnola

Al Ttg di Rimini, la fiera degli operatori professionali del turismo, grazie all’associazione Liguria Together, gli incontri fra operatori turistici si sono trasformati anche in una serata conviviale e anche di puro divertimento: con tanto di musica disco e Dj. Alla Gineria Illegale di Rimini la sera del 14 ottobre, Liguria Together ha accolto centinaia di invitati con prodotti liguri e musica. L’idea, racconta il presidente Francesco Andreoli, era conoscersi in un’atmosfera informale e tornare a parlare d’affari il giorno dopo.

È il volto più festoso della partecipazione ligure al Ttg Travel Experience, la fiera professionale che dal 14 al 16 ottobre ha riunito a Rimini destinazioni, alberghi, tour operator e agenzie di viaggio. Nei padiglioni si programmano appuntamenti commerciali e si cercano nuovi partner. Liguria Together, associazione che mette in rete oltre duecento operatori per promuovere la regione Liguria, ha affiancato a questo lavoro l’accoglienza enogastronomica nello spazio di Regione Liguria. Con il consorzio Sestri Levante In e altri partner ha poi costruito Welcome to Liguria, la serata fuori fiera. Al Ttg erano presenti anche insegnanti e allievi dell’Accademia del Turismo di Lavagna.

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