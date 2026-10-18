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Sestri: turismo, la “sfida” della Riviera a quella romagnola

Sestri: turismo, la “sfida” della Riviera a quella romagnola

Generico ottobre 2026

Al Ttg di Rimini, la fiera degli operatori professionali del turismo, grazie all’associazione Liguria Together,  gli incontri fra operatori turistici si sono trasformati anche in una serata conviviale e anche di puro divertimento: con tanto di musica disco e Dj. Alla Gineria Illegale di Rimini la sera del 14 ottobre, Liguria Together ha accolto centinaia di invitati con prodotti liguri e musica. L’idea, racconta il presidente Francesco Andreoli, era conoscersi in un’atmosfera informale e tornare a parlare d’affari il giorno dopo.

È il volto più festoso della partecipazione ligure al Ttg Travel Experience, la fiera professionale che dal 14 al 16 ottobre ha riunito a Rimini destinazioni, alberghi, tour operator e agenzie di viaggio. Nei padiglioni si programmano appuntamenti commerciali e si cercano nuovi partner. Liguria Together, associazione che mette in rete oltre duecento operatori per promuovere la regione Liguria, ha affiancato a questo lavoro l’accoglienza enogastronomica nello spazio di Regione Liguria. Con il consorzio Sestri Levante In e altri partner ha poi costruito Welcome to Liguria, la serata fuori fiera. Al Ttg erano presenti anche insegnanti e allievi dell’Accademia del Turismo di Lavagna.

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