Stefano Padovano presenta alla Mediateca il libro che mette in discussione il concetto di sicurezza

La sicurezza urbana, il significato del concetto e le politiche adottate per gestire lo spazio pubblico sono al centro dell’incontro in programma venerdì 23 ottobre alle 17.30 alla Mediateca regionale Cinema Odeon della Spezia, in via Firenze 37.

L’occasione è la presentazione della nuova edizione aggiornata di “La sicurezza urbana. Da concetto equivoco a inganno”, il libro di Stefano Padovano pubblicato da Meltemi nella collana Deviazioni. L’autore discuterà i contenuti e le tesi del volume con Roberto Centi, in un confronto dedicato alle interpretazioni della sicurezza e alle dinamiche che orientano gli interventi nelle città.















» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com