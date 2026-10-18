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Stefano Padovano presenta alla Mediateca il libro che mette in discussione il concetto di sicurezza

Stefano Padovano presenta alla Mediateca il libro che mette in discussione il concetto di sicurezza

Stefano Padovano

La sicurezza urbana, il significato del concetto e le politiche adottate per gestire lo spazio pubblico sono al centro dell’incontro in programma venerdì 23 ottobre alle 17.30 alla Mediateca regionale Cinema Odeon della Spezia, in via Firenze 37.
L’occasione è la presentazione della nuova edizione aggiornata di “La sicurezza urbana. Da concetto equivoco a inganno”, il libro di Stefano Padovano pubblicato da Meltemi nella collana Deviazioni. L’autore discuterà i contenuti e le tesi del volume con Roberto Centi, in un confronto dedicato alle interpretazioni della sicurezza e alle dinamiche che orientano gli interventi nelle città.




Generico ottobre 2026


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