Tragedia a Calizzano: incredulità e dolore per la morte di Ivana Melogno, travolta da un’auto fuori controllo

Calizzano. Una comunità sotto choc e molto scossa per la tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi, proprio mentre in paese si stava svolgendo la Festa d’autunno, una delle manifestazioni annuali più amate. La morte di Ivana Melogno, investita da un’auto mentre camminava in via XXV Aprile per rincasare con il marito Angelo Tabò e il nipote di 12 anni, ha lasciato incredulità e tanta tristezza.

Una fatalità ha trasformato un pomeriggio di condivisione in dolore: intorno alle ore 16 un’anziana a bordo della sua automobile avrebbe perso il controllo travolgendo i due nonni con il bambino. Per Ivana le condizioni sono apparse subito molto gravi, e nonostante l’arrivo dell’elisoccorso per lei non c’è stato nulla da fare.

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