Turati sempre più primo: “Ma vedo ancora limiti in questa squadra, che oggi è stata comunque fantastica”

“Ringrazio la squadra per una partita maschia, tosta, fuori dai nostri binari. Non era facile performare contro una squadra molto forte, con elementi di grandissimo spessore. Non era facile e lo sapevamo da settimana scorsa ma siamo venuti qui con il piglio giusto, gli occhi giusti, e andiamo via veramente contenti”. Ha fatto abbassare l’adrenalina, Marco Turati, che si presenta in conferenza stampa nascondendo un sorriso dalla tensione vissuta nella battaglia del Benelli contro il Ravenna. Una sfida che valeva doppio, al di là delle dichiarazioni della vigilia. Seconda contro prima, cinque punti di distacco, già un turning point. Che le aquile hanno fatto proprio, consolidando il primo posto: “Spesso la partita non è stata nei nostri binari e lo dico perché abbiamo permesso al Ravenna di sporcare molto la partita. Fisicamente hanno un impatto importante, ci siamo giocati li duello 50-50 quando potevamo palleggiare meglio e di più, soprattutto trovando il varco con più occasioni nel primo tempo specialmente, dove siamo partiti bene. Ho fatto vedere ai ragazzi quelli che potevano essere gli sbocchi, fortunatamente in uno di questi abbiamo trovato Jimenez che ha grande qualità. Potevamo fare di più e rendere la partita più semplice per le nostre caratteristiche, anche se non è facile”.

Vincenti anche i cambi dalla panchina: la rete di Jimenez, subentrato a Limonelli, e Di Serio per Zilli, cambiato per circostanze obbligate: “Massimo si è fatto male e mi ha chiesto il cambio, ha stretto i denti per non far sprecare uno slot. Massimo rispetto per lui, ha un piccolo infortunio muscolare e quindi la scelta è stata obbligata. Jimenez sta crescendo tantissimo, nel secondo tempo avevamo superiorità tra le linee e ha goduto di maggiore libertà rispetto a quella di Limonelli. Per le caratteristiche dei giocatori il discorso è più ampio: Kaleb ha grandissimo calcio, sa che può sfruttare queste caratteristiche balistiche e non mi meraviglia. Io chiedo a tutti di migliorare alcuni limiti che hanno, lui è entrato bene e può fare ancora di più, ma sono molto contento perché specialmente nelle ultime settimane si è impegnato tanto e meritava questa soddisfazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com