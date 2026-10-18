Turismo, Genova premiata come “Best cultural city break in Europe 2027”

Genova. Genova è il miglior city break d’Europa per il 2027: un nuovo riconoscimento internazionale, l’ennesimo di un anno da record, che arriva nello stesso giorno in cui anche Forbes dedica a Genova un servizio, invitando i lettori a sceglierla per il prossimo viaggio in Italia. Il titolo è stato attribuito dalla prestigiosa giuria di European Best Destinations (EBD), la piattaforma europea di promozione turistica che dal 2009 premia e racconta le migliori destinazioni del continente, con oltre 500 mete valorizzate, da Lisbona a Parigi, da Budapest a Firenze.

Ad annunciarlo è stata Tiziana Beghin, assessora al Turismo, Commercio e Marketing territoriale del Comune di Genova, al TTG Travel Experience di Rimini, durante la conferenza stampa della città presso lo stand della Regione Liguria, alla presenza dei giornalisti delle principali testate di settore.

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