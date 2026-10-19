A Pietra consiglio comunale straordinario sulla variante degli ex Rodriquez, De Vincenzi: “Progetto che trasformerà completamente l’area”

Pietra Ligure. L’istanza sulla variante relativa progetto di riqualificazione dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez di Pietra Ligure, relativo alla costruzione e gestione di un porto turistico comprensivo delle annesse strutture pubbliche, ricettive, residenziali e produttive dell’area pietrese, è al centro di un consiglio comunale straordinario in corso questo pomeriggio presso il municipio.

Come spiegava qualche giorno fa il sindaco Luigi De Vincenzi “la scelta di promuovere questa seduta straordinaria [sul progetto presentato dalla proprietà] nasce dalla volontà di rendere fin da subito partecipe l’intera cittadinanza di questo importante progresso, consentendo al consiglio comunale di prendere piena ed immediata visione delle variazioni progettuali e di valutarne la totale coerenza con quanto già presentato”.

» leggi tutto su www.ivg.it