Aggressioni al personale Amt, l’azienda: “Vicinanza a lavoratori e lavoratrici, impegno per la sicurezza”

Genova. Amt con una nota esprime vicinanza al personale vittima, negli ultimi giorni, di aggressioni durante il servizio. La nota nel giorno della dichiarazione di uno sciopero da parte di Ugl, sigla che non è tra le firmatarie dell’accordo sulla sicurezza a bordo.

“In riferimento ai gravi episodi accaduti nella giornata di sabato 17 ottobre, l’azienda esprime la propria profonda vicinanza e solidarietà ai dipendenti che hanno subito aggressioni fisiche e verbali, riportando in alcuni casi anche gravi lesioni, mentre svolgevano il proprio lavoro a bordo della linea 49, a Genova, e a bordo della linea 704, a Cavi”, si legge nella nota di Amt.

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