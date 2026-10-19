Alassio e Bordighera, verso una convenzione per promuovere il turismo internazionale

Alassio. Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha accolto questa mattina, presso il Palazzo Comunale, il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, e il consigliere comunale Federico Bertaina, per un incontro promosso dall’Amministrazione di Bordighera dedicato alle prospettive di collaborazione tra le due località, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie condivise con Alassio, Ventimiglia, Cannes e Mentone.

Al centro del confronto, la proposta del Comune di Bordighera di avviare una convenzione con il Comune di Alassio finalizzata a rafforzare la promozione turistica sui mercati internazionali, valorizzando le affinità e le peculiarità dei territori della Riviera italiana e francese.

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