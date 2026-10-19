Alla Beghi la presentazione de “L’Aneddoto”, libro sul sequestro dei fratelli Casana

L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione della Spezia e l’Associazione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia promuovono la presentazione ufficiale de L’Aneddoto, libro di Paolo Oggianu e Luciano Gavelli che tratta del sequestro dei fratelli Casana, avvenuto in Sardegna nel 1979. La presentazione si terrà mercoledì 21 ottobre alle 16.30 presso la Biblioteca “Beghi” della Spezia, al Canaletto. “Il volume ricostruisce in modo dettagliato un sequestro che, all’epoca dei fatti, segnò profondamente la cronaca nazionale, diventando un caso emblematico per modalità, sviluppi e conseguenze – si legge in una nota -. Attraverso una narrazione rigorosa e documentata, il libro offre al lettore una visione completa degli avvenimenti, degli accertamenti condotti e delle dinamiche che caratterizzarono l’intera vicenda, restituendo un quadro di grande interesse storico e investigativo. La presentazione, alla presenza degli autori, sarà un’occasione preziosa per approfondire un episodio che ha lasciato un segno nella storia del Paese. Gli autori dialogheranno con il pubblico, raccontando il lavoro di ricerca e ricostruzione che ha portato alla realizzazione dell’opera. La cittadinanza è invitata a partecipare”. Introdurrà Angelo Sinisi, carabiniere di stanza in Sardegna all’epoca dei fatti.















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