Chiavari: papà e figlio in bici, incidente in viale Millo

Incidente autonomo in viale Millo a Chiavari alle 16.34. Papà e figlio che viaggiavano sulla stessa bici sono caduti riportando entrambi un trauma cranico. Soccorsi dal medico del 118, intervenuto con due ambulanze della Croce Rossa di Lavagna. I due sono stati medicati. Poi il bambino è stato trasferito all’Istituto Gaslini di Genova e il padre al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sul posto è intervenuta la polizia locale sia per accertare le modalità dell’incidente, sia per snellire la circolazione.

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