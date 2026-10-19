Coach Ricci dopo la sconfitta con Costone: “Quasi una vittoria per come l’abbiamo interpretata”

“Resta una sconfitta per le cronache, ma per noi è quasi una vittoria per come abbiamo interpretato la partita. Bisogna considerare l’avversario che avevamo di fronte, gli obiettivi stagionali dei toscani e la loro esperienza”. A parlare è Gabriele Ricci, allenatore dello Spezia Basket Club Tarros, reduce da una sconfitta interna al PalaSprint con Costone Siena; un esito che, per come è maturato, non manca di lasciare del rammarico nella compagine spezzina, militante nella conference Centro/Ovest-Girone C della serie B interregionale. “Era ovvio che, dopo i primi due quarti, ci sarebbe stata la reazione di Costone, una squadra che ha punti nelle mani, una panchina lunga, fisicità ed esperienza e infatti sono stati bravi a punire ogni nostro errore e a rispondere a ogni nostro tentativo di tornare in vantaggio – prosegue il tecnico -. Per noi questa era una sorta di prova del nove e penso di poter dire che la abbiamo superata. Stiamo dimostrando una identità precisa, che parte dalla difesa, e non posso che essere contento di questo inizio di stagione, considerando l’ulteriore difficoltà rappresentata dall’infortunio di Costantini all’esordio. C’è ancora da lavorare e la stagione è appena iniziata, ma credo che la strada sia quella giusta”.

Il campionato della Tarros prosegue sabato prossimo, 25 ottobre, con la trasferta romana in casa della Carver Roma. Palla a due alle 18.00 alla tensostruttura di via Oppido Mamertina 100.

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