Cogorno: presentazione di RiGenerazioni nel Tigullio”

Giovedì 22 ottobre alle 10 presso il portale “Le Vie dell’Acqua” del Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno (ingresso lato Supermercato Basko) si terrà la presentazione di “RiGenerazioni nel Tigullio – Sviluppare le Valli attraverso il lavoro”.

Alla presentazione dei tre progetti integrati “Curae”, “SmartLab” e “Borghi vivi”, dedicati al welfare di prossimità, all’innovazione produttiva e allo sviluppo dei borghi, saranno presenti i comuni, i partner, le istituzioni e le imprese che collaborano ai tre percorsi formativi gratuiti rivolti a giovani, disoccupati e inattivi.

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