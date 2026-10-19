Comunali alla Spezia, Dc e Udc nel centrodestra unite sotto il simbolo storico dello Scudo crociato

Si è tenuta domenica mattina a Carro presso il ristorante di Porta Santa Margherita, l’assemblea precongressuale del XXI congresso nazionale della Democrazia Cristiana che terrà nei prossimi giorni 24 e 25 ottobre a Roma la propria assise nazionale all’Hotel Ergife. L’incontro era presieduto da Loriano Isolabella, commissario regionale del partito, che davanti ad una cinquantina di militanti ha voluto presentare l’iniziativa sottolineando l’impegno che verrà dato dalla Democrazia Cristiana della Spezia, nella coalizione di centrodestra, per le prossime elezioni del sindaco del Comune della Spezia che si terranno in primavera, visto che quelle politiche al momento si dovrebbero tenere in autunno.

Lo storico esponente della Dc ha voluto soffermare la sua attenzione sulla storia del partito poco conosciuta dalla maggioranza generazionale e sulla funzione che ha avuto nella ricostruzione del Paese. “La stessa indicazione realizzata di una linea politica che ha permesso l’affermazione di alcuni importanti diritti costituzionali improntati sullo sviluppo economico basato sulla solidarietà, assumendosi l’impegno di dare continuità ad un modello di gestione economica dei bisogni essenziali della persona attraverso forme ereditate dalla storia che parte dai primi del novecento”, si legge nella nota. Il riferimento va alle municipalizzate locali, che attraverso un sistema tariffario controllato hanno favorito lo sviluppo del Paese. “Basta guardare oggi il valore dell’acqua, energia gas, farmacie, il sistema mutualistico per poi passare alla funzione di Iri, Eni. Efim, Egam e altre, collocate in tutti i settori della nostra economia. Ricordando altresì ciò che propone oggi, quando si parla del bisogno della casa, se non di emulare un aggiornato piano Fanfani”. La lista della Democrazia Cristiana alla Spezia sarà presentata, anche per riportare alla conoscenza dell’attuale generazione i meriti della Prima Repubblica ha asserito Loriano Isolabella in conclusione del suo puntuale intervento. Si sono susseguiti poi Dal Molin che ha suggerito di non dimenticare l’esistenza degli anziani che oggi devono imparare ad usare le nuove tecnologie per ogni necessità urgente e quindi hanno bisogno di essere assistiti anche in tale funzione, ma hanno a disposizione una maturata esperienza utile e indispensabile alle nuove generazioni. I due momenti devono essere strettamente collegati dalla politica. Il consigliere comunale Zito ha illustrato l’azione esercitata dall’amministrazione Peracchini, “che ha consentito la crescita della nostra città in ogni ambito: immagine, economia e sociale”.

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