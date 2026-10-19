Emergenza idrica a Pietra, le attività produttive chiedono soluzioni. De Vincenzi: “Al lavoro per posizionare filtri in corrispondenza dei pozzi”

Pietra Ligure. Individuare e attivare pozzi “non compromessi” per restituire l’acqua potabile almeno ad una parte della città e posizionare filtri in corrispondenza di tutti gli altri pozzi in modo da depurare l’acqua direttamente in uscita. Sono queste alcune delle soluzioni a cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Pietra Ligure, in sinergia con la Servizi Ambientali, per cercare di risolvere l’emergenza idrica che da qualche giorno sta interessando anche la cittadina rivierasca.

A fare il punto è il sindaco Luigi De Vincenzi: “Pietra Ligure ha sempre vantato acqua di una certa qualità e quantità, quindi trovarci in questo frangente ci mette piuttosto a disagio. Stiamo valutando la possibilità di utilizzare qualche pozzo non ‘compromesso’ e dare acqua potabile almeno ad una parte del paese. D’altra parte stiamo spingendo con Servizi Ambientali affinché prenda i provvedimenti necessari per arrivare ad una soluzione più definitiva, cioè posizionare filtri in corrispondenza dei pozzi, in modo da garantirci in caso di altre evenienze”.

» leggi tutto su www.ivg.it