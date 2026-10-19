Ex Ilva, a Cornigliano assemblea all’alba: la protesta degli operai contro l’ipotesi cassa integrazione

Genova. Alle sette in punto davanti alla portineria per una nuova assemblea e una nuova giornata di protesta per i lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano. Una protesta che nessuno si sarebbe aspettato ad appena pochi giorni dalla mobilitazione che aveva portato a rassicurazioni sul mantenimento dell’attività produttiva dello stabilimento.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la comunicazione di Acciaierie d’Italia, arrivata venerdì sera e diffusa sabato mattina, che parla dell’avvio di una procedura a livello nazionale per aumentare i livelli di cassa integrazione straordinaria fino a un massimo di 8.622 persone (circa il doppio di quelle attuali) fino al 28 febbraio 2027. Il grosso degli ammortizzatori sociali interesserebbe Taranto ma anche Genova potrebbe vedere in cassa la quasi totalità dei dipendenti, negli scenari più pessimisti: 870 su 915 (oggi a Genova sono 280).

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