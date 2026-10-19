Ex Ilva, congelata la cassa integrazione: i lavoratori terminano l’occupazione dell’aeroporto

Genova. Cassa integrazione congelata almeno per tutto ottobre, in attesa dell’incontro a Palazzo Chigi coi sindacati nazionali sulla vertenza ex Ilva. È quanto si legge in un comunicato del ministero del Lavoro che mette fine, almeno per ora, alla mobilitazione dei lavoratori di Cornigliano che hanno occupato da stamattina l’aeroporto Cristoforo Colombo causando gravi disagi ai viaggiatori.
Sulla richiesta dei commissari, arrivata venerdì notte come un fulmine a ciel sereno dopo le garanzie sulla continuità produttiva a Genova, le parti saranno convocate solo “successivamente al 27 ottobre”. Nel frattempo i livelli di cassa integrazione rimarranno quelli fissati dal decreto ministeriale di giugno 2026, cioè 280 unità per Cornigliano anziché le 870 previste nell’ultimo documento.