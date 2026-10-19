Ex Ilva, i commissari non arretrano sulla cassa integrazione. I lavoratori: “Dormiamo in aeroporto”

Genova. Continua il braccio di ferro tra i lavorati dell’ex Ilva di Cornigliano e i commissari di Acciaierie d’Italia, che nei giorni scorsi, venerdì 16 ottobre per l’esattezza, hanno annunciato la cassa integrazione per i dipendenti degli impianti siderurgici del gruppo. L’incontro in prefettura, alle quale hanno partecipato le Rsu dei lavoratori, in video chiamata con i vertici dell’azienda e i rappresentanti del governo, è terminato con una fumata nera, vale a dire senza un accordo. Da qui la scelta di continuare la protesta ad oltranza, al grido di “dormiamo in aeroporto”.

“Noi abbiamo spiegato cos’è la città di Genova, che probabilmente non l’hanno capito. Quella lettera da schizofrenici che annulla un’altra lettera mandata il mercoledì è quantomeno discutibile – ha commentato Armando Palombo, rsu ex Ilva della Fiom Loro al megafono – Gliel’abbiamo detto in tutti i modi, l’hanno capito? Non lo so. Abbiamo chiesto una cosa semplic: un impegno politico, scritto nero su bianco, che fino ad aprile 27 ottobre, bocce ferme per quanto riguarda Genova. Ci hanno risposto che ci stanno pensando. Ecco noi nel frattempo dormiamo qua. Genova non può fare cassa integrazione quando c’è lavoro. Non molleremo”.

» leggi tutto su www.genova24.it