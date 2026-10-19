Il Comune valuta proposte con “Sarzana Commercial 2027”, fra le possibili novità “Soffitta food”, iniziative nei quartieri e “Open weekend”

Sarzana guarda già al 2027 e avvia la programmazione degli eventi commerciali che animeranno la città nel corso del prossimo anno, con l’obiettivo di consolidare le manifestazioni esistenti, introdurre nuove proposte e coinvolgere maggiormente anche i quartieri. La giunta comunale, con una delibera approvata il 9 ottobre su proposta dell’assessore alle Attività produttive Luca Ponzanelli, ha infatti dato il via libera all’avviso pubblico “Sarzana Commercial”, rivolto agli organizzatori interessati a proporre iniziative nel periodo compreso fra il 9 gennaio e il 14 novembre. L’intenzione dell’amministrazione è quella di costruire un calendario più articolato e coordinato, favorendo eventi capaci di richiamare visitatori anche al di fuori della stagione estiva e di creare occasioni di lavoro per le attività commerciali. Particolare attenzione sarà riservata alle proposte che uniscono commercio, cultura, enogastronomia e intrattenimento per famiglie, privilegiando iniziative autofinanziate o che richiedano una partecipazione economica limitata da parte del Comune.

Fra le manifestazioni delle quali viene richiesta la conferma figurano Free Food Festival, Sarzana a Tavola, Slow Food Festival e Cocktail Fest, per le quali vengono però indicate alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni. Fra le novità auspicate figurano inoltre una manifestazione dedicata alla cucina con show cooking, un evento riservato alle pasticcerie cittadine e un’iniziativa per valorizzare le produzioni della Val di Magra, della Val di Vara e della Lunigiana. Spazio anche allo street food, con appuntamenti previsti fra piazza Martiri della Libertà e il quartiere della Trinità, oltre a un evento in piazza Matteotti con almeno sei food truck caratteristici o vintage. Due iniziative sperimentali, denominate “Soffitta Food”, potrebbero inoltre accompagnare il Mercato della Soffitta di gennaio e febbraio, mentre per Marinella viene ipotizzato un appuntamento nel borgo, escludendo per il prossimo anno lo street food sulla passeggiata pubblica del litorale.

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