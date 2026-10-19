Il libro su Dino Grassi presentato anche a Fosdinovo

Le conquiste sindacali del passato, i diritti dei lavoratori oggi messi in discussione e la necessità di rilanciare la lotta di classe sono stati al centro dell’incontro organizzato alla Biblioteca di Fosdinovo dal Circolo Fratelli Rosselli per la presentazione del libro “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista” di Dino Grassi. Dopo l’introduzione del presidente Giuseppe Marchini, sono intervenuti Mario Amilcare Grassi, Giorgio Pagano, curatore del volume, e Luca Comiti, segretario della CGIL spezzina. Nel corso dell’incontro è stata ricordata la figura del sindacalista e la sua apertura verso i giovani del Sessantotto. Comiti ha sottolineato come molti diritti conquistati in passato siano oggi venuti meno, soprattutto per i dipendenti delle ditte in appalto, invitando a «riprendere la lotta di classe». Pagano ha collegato il peggioramento delle condizioni dei lavoratori anche alle conseguenze delle guerre, tra inflazione e tagli al welfare, auspicando una nuova alleanza tra lavoratori e giovani fondata sulla giustizia sociale.

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