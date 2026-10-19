La nave “Humanity 1” è arrivata al porto di Savona con 44 migranti: tra cui 7 donne e 3 minori

Savona. La nave ONG “Humanity 1” è giunta al porto di Savona nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre. L’imbarcazione risulta avere a bordo 44 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, comprensivi di tre minorenni non accompagnati e sette donne. Nove migranti verranno ospitati nei centri di accoglienza situati in provincia gli altri in altre regioni.

La nave era partita con a bordo 80 migranti, soccorse al largo delle coste tunisine nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. A Savona ne sono giunti quindi circa la metà, dopo che le condizioni di salute di bambini e giovanissimi hanno richiesto un primo sbarco.

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