La Spezia avrà una rotatoria in memoria di Angelo Olivieri, Medaglia d’oro al valor militare

Il Comune della Spezia ha deliberato l’intitolazione ad Angelo Olivieri della rotatoria all’intersezione tra via Privata Enel, via delle Casermette e via Rita Levi-Montalcini. L’atto, approvato con il parere favorevole della Commissione per la Toponomastica, passerà ora al vaglio della Prefettura per la necessaria autorizzazione.

Ufficiale della Regia Marina nato a Genova nel 1878, Olivieri ebbe con La Spezia un legame profondo: qui visse, si sposò e svolse il suo ultimo incarico di comando durante la Prima guerra mondiale come responsabile dei treni armati a Vallegrande, prima della scomparsa avvenuta nel 1918. È sepolto nel Cimitero dei Boschetti, mentre il Museo Tecnico Navale cittadino ne custodisce i cimeli.

Nel 1900 fu insignito della Medaglia d’oro al valor militare per le azioni compiute in Cina durante la Rivolta dei Boxer, quando guidò un ristretto contingente nella difesa della missione cattolica e della cattedrale di Pechino, consentendo la salvezza di circa tremila persone riparatosi nella struttura al termine di un assedio durato settanta giorni.

“Intitolare questo luogo ad Olivieri significa custodire la memoria di un uomo di grande coraggio e senso del dovere, valorizzando una figura della storia nazionale legata alla città”, sottolineano il sindaco Pierluigi Peracchini e la vicesindaco Maria Grazia Frijia

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