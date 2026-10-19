L’ultima domenica di novembre torna la Fattoria in città

Torna l’appuntamento con la Fattoria in città l’ultima domenica di novembre. Il 29 novembre il centro cittadino ospiterà circa cento espositori tra produttori agricoli, associazioni di categoria e consorzi. Negli stand presenti si svolgeranno attività di vendita e degustazione di prodotti alimentari e artigianali tipici del territorio spezzino e delle aree limitrofe.

Accanto alla mostra mercato, nata nel 2006, il programma della giornata include l’allestimento di appositi recinti con animali da fattoria provenienti da aziende locali, oltre a laboratori ludico-educativi rivolti a bambini e ragazzi, pensati per sensibilizzare le famiglie sui temi del consumo consapevole e della tutela della biodiversità.

“Un’importante occasione per conoscere e vivere da vicino il mondo della natura e delle tradizioni grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio”, evidenzia in una nota il sindaco Pierluigi Peracchini dopo la delibera di giunta di questa mattina per lo svolgimento della manifestazione.

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