Lutto ad Alassio: addio a Guido Rizzo, maestro della chitarra che incantò la Riviera e il mondo

Alassio. Il mondo della musica e la Riviera ligure piangono la scomparsa di Guido Rizzo, maestro della chitarra, del flamenco e del jazz. Si è spento all’età di 89 anni. Ha lasciato un segno profondo nel cuore di intere generazioni di appassionati, ascoltatori e giovani allievi che in lui hanno sempre visto un punto di riferimento.

La sua è stata una carriera ricca di successi. Insieme al fratello Luciano ha dato vita a un sodalizio artistico capace di conquistare i palcoscenici internazionali e gli schermi della Rai. E con la loro band sono arrivati ai vertici della discografia dell’epoca.

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