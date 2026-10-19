Mattarella in Liguria per l’assemblea nazionale Upi. Bucci e Salis: “Ripartire dai territori”

Imperia. Si è aperta oggi al Teatro Cavour di Imperia la 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), un appuntamento di grande rilievo istituzionale che ha visto la partecipazione straordinaria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel quadro delle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica e del diritto di voto alle donne, l’evento ha riunito amministratori locali, sindaci e presidenti di Provincia da tutto il Paese per fare il punto sul futuro degli enti intermedi, alla presenza per Regione Liguria del presidente Marco Bucci, della sindaca della Città Metropolitana di Genova Silvia Salis, del vicepresidente Simona Ferro e degli assessori regionali Marco Scajola, Luca Lombardi, Claudia Morich e Giacomo Raul Giampedrone.

Intervenuto dal palco dell’Assemblea, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha sottolineato il ruolo cruciale degli enti locali: “È un grande privilegio intervenire alla 39ª Assemblea nazionale delle Province d’Italia e un onore accogliere nuovamente in Liguria il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un appuntamento che assume un significato particolare nell’anno in cui celebriamo gli ottant’anni della Repubblica e del diritto di voto alle donne, una conquista fondamentale di civiltà che ha consentito a tante persone, fino ad allora escluse dalla vita pubblica, di contribuire alla costruzione del Paese. Come ha giustamente detto il presidente Mattarella, quella di Imperia non è solo una provincia di confine, perché da qui inizia l’Italia. Le Province, insieme ai Comuni e alle Regioni, rappresentano le istituzioni più vicine ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, quelle che ogni giorno raccolgono bisogni e cercano di dare risposte concrete. Da ex sindaco metropolitano, incarico che ho ricoperto per diversi anni, conosco bene le difficoltà che questi enti affrontano. Dalla carenza di risorse, fino alle difficoltà degli amministratori nello svolgimento del proprio mandato. Credo sia arrivato il momento di cambiare passo, ovvero restituire ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente i rappresentanti delle Province e delle Città metropolitane e garantendo a questi enti gli strumenti necessari per svolgere le proprie funzioni. Mi auguro che proprio da Imperia possa partire con slancio una nuova proposta di riforma. Questa Assemblea non deve essere soltanto un’occasione per celebrare il ruolo delle Province, ma un momento per rilanciare l’azione delle amministrazioni. Dobbiamo lavorare insieme per costruire una pubblica amministrazione sempre più capace di rispondere alle esigenze dei territori. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, nell’interesse di tutti i cittadini”.

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