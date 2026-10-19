Meteo, giornata di tregua prima di una nuova perturbazione: martedì attesi temporali forti e possibili criticità

Liguria. Giornata di transizione per quanto riguarda le regioni settentrionali e più in particolare per la Liguria. Nella giornata di martedì è atteso il transito di un intenso sistema perturbato, in grado di portare importanti apporti pluviometrici e criticità di tipo idrogeologico sul Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: fenomeni localmente di forte intensità tra nottata e prima mattinata sulle coste Savonesi. Possibili allagamenti nelle aree interessate.

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