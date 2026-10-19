Meteo: rami d’albero caduti, monitoraggio dei vigili del fuoco

A parte il crollo di un pino sul lungomare di Recco di cui abbiamo dato notizia ieri sera, la coda dell’allerta arancione nel Levante non ha causato nessun danno di rilievo nel Tigullio orientale. Da Rapallo sino a Ruta i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere rami d’albero crollati sulla carreggiata.

In effetti il tratto di Aurelia tra Rapallo e San Lorenzo della Costa presenta alberi o cespugli che sporgono sulla carreggiata; Anas o Comuni dovrebbero intimare ai proprietari di potare le piante invadenti.

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