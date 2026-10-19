Natale alla Spezia: approvato “Video-mapping in città”, un progetto da 86mila euro

La giunta comunale della Spezia ha approvato il progetto “Video-mapping in città – Natale 2026”, che andrà a integrare il programma delle luminarie e degli allestimenti previsti per le prossime festività natalizie.

“Il progetto prevede la realizzazione di videoproiezioni artistiche su edifici e monumenti cittadini, che saranno individuati nella successiva fase di progettazione – si legge in una nota del Comune -. Attraverso immagini, luci e contenuti multimediali, il video-mapping arricchirà l’atmosfera natalizia della città, aumentando la capacità attrattiva del centro urbano, anche sotto il profilo della valorizzazione del tessuto commerciale presente. Per la realizzazione dell’intervento è previsto un costo stimato di 86.083 euro, finanziato da risorse comunali”.

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