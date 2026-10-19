Nonni e nipoti in festa sabato in Sala Dante

L’associazione spezzina 50&Più organizza, con la collaborazione di Confcommercio La Spezia e il patrocinio del Comune capoluogo, l’evento “Nonni più 2026” ovvero festa dei nonni e dei nipoti. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Dante alla Spezia, in via Ugo Bassi. Nell’occasione saranno premiati i migliori elaborati a tema eseguiti dagli alunni di terza elementare della scuola primaria Giuseppe Garibaldi di piazza Verdi, più un ulteriore previsto per le medesime tre classi. I premi consistono in buoni spesa libri e buoni spesa didattico scolastici. Verranno esposti anche disegni fatti dagli alunni. A seguire la premiazione con attestati di merito ad alcuni nonni e nonne che si sono distinti nell’ambito dello sport, del commercio e del volontariato. Ad allietare il tutto intermezzi affidati al mago Franck e al comico Antonio Pagano. Consegneranno i premi il presidente della 50&Più spezzina Giorgio Molinari

e Gianfranco Bianchi in rappresentanza della Confcommercio, mentre per il Comune della Spezia è prevista la presenza della vice sindaco Maria Grazia Frijia e degli assessori Daniela Carli, Lorenzo Brogi e Giulio Guerri. Ingresso libero.

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