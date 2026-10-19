Nuova assunzione a tempo indeterminato per il Comune di Sarzana

Nuova assunzione a tempo indeterminato al Comune di Sarzana, che rafforza il proprio organico con l’ingresso di una funzionaria amministrativa destinata al servizio Patrimonio. Il provvedimento è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale firmata oggi dalla dirigente dell’Area 2 Chiavacci. L’assunzione riguarda una candidata collocata al sesto posto nella graduatoria del concorso pubblico bandito dall’amministrazione comunale nel novembre 2024 per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile. La graduatoria definitiva era stata approvata nel febbraio 2025 e il Comune ha successivamente deciso di procedere al suo scorrimento per individuare una nuova figura da inserire nell’organico. La candidata, interpellata dagli uffici comunali, ha comunicato formalmente la propria disponibilità il 21 settembre scorso, accettando l’assunzione con decorrenza dal 19 ottobre. Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, corrispondente alla precedente categoria D. La nuova dipendente sarà assegnata all’Area 3, servizio Patrimonio, e dovrà affrontare un periodo di prova di sei mesi, come previsto dal contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali. Il trattamento economico sarà quello stabilito dal contratto vigente per il relativo inquadramento professionale.

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