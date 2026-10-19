“Oltre la diga, il mare”, l’incontro pubblico sulla nuova foranea: ambiente marino, pesca, monitoraggi e trasparenza

Genova. Mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso Bi.Bi. Service, in via XX Settembre 41/3P a Genova, Linea Condivisa promuove l’incontro pubblico “Oltre la diga, il mare”, dedicato agli effetti della costruzione della nuova diga foranea sull’ambiente marino e sulle attività che vivono del mare.
L’iniziativa non nasce da una posizione pregiudizialmente contraria alla realizzazione dell’opera. Al centro dell’incontro ci sarà piuttosto una domanda: chi controlla ciò che accade mentre una delle più grandi infrastrutture mai realizzate a Genova viene costruita?