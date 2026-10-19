Ospedale San Paolo, l’assessore Parodi replica a Nicolò: “Si tuteli l’assistenza a tutti i cittadini”

Savona. La riorganizzazione della sanità savonese e il futuro dell’ospedale San Paolo continuano ad alimentare il dibattito. Ieri a causa dell’allerta arancione per maltempo la manifestazione in difesa del nosocomio savonese è stata annullata e rinviata a data da destinarsi ma non si placano le polemiche.

Oggi, lunedì 19 ottobre, a parlare sulla vicenda è Lionello Parodi attuale assessore del Comune di Savona, ex primario del San Paolo ed ex sindaco di Albisola Superiore. Parodi replica alle dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, contestando i riferimenti ai presunti rapporti tra politica e primari ospedalieri e richiamando l’attenzione sulle conseguenze delle scelte organizzative per i servizi sanitari del territorio.

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