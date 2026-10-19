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“Questioni di libertà”, a Savona un convegno sul fine vita tra medicina, etica e diritto

“Questioni di libertà”, a Savona un convegno sul fine vita tra medicina, etica e diritto

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Savona. Medicina, etica e diritto si incontrano per affrontare uno dei temi più delicati del dibattito pubblico: il fine vita e la libertà di scelta della persona malata. Sabato 24 ottobre, alle 15.30, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà il convegno “Questioni di libertà – Accanto al malato alla fine della vita: medicina, etica, diritto”, promosso dall’associazione Savona Insieme.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: ricordare i trent’anni di attività dell’associazione, fondata nel 1996, e contribuire a diffondere una maggiore conoscenza degli aspetti medici, giuridici ed etici legati alla fase finale della vita.

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