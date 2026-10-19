Rigassificatore di Panigaglia, nella perizia rischi per il porticciolo del Fezzano e sugli sversamenti di Gnl

Le possibili ripercussioni sulle attività del porticciolo e della marina galleggiante di Fezzano e i rischi legati alla dispersione in mare del gas naturale liquefatto in caso di incidente. Sono questi i due aspetti che il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia ritiene più rilevanti per la comunità tra quelli affrontati nelle consulenze tecniche d’ufficio acquisite nell’ambito del procedimento aperto in seguito all’esposto sulla pericolosità dell’impianto Snam. La vicenda è ancora in corso, dopo che nel maggio scorso la pm Elisa Loris ha presentato una richiesta di archiviazione. Le valutazioni tecniche richiamate dal Comitato, che nel dibattimento è rappresentato dall’avvocato Maurizio Sergi, pongono tuttavia l’attenzione su questioni che vanno oltre il profilo strettamente giudiziario e investono le possibili conseguenze economiche, occupazionali e ambientali della presenza del rigassificatore nel Golfo.

Il primo punto riguarda la vicinanza tra la struttura del porticciolo di Fezzano e il pontile di attracco delle navi metaniere. Il molo D della marina galleggiante si trova a circa 300 metri dal punto in cui attraccano le navi che trasportano il gas naturale liquefatto. Tra le ipotesi tecniche prese in considerazione per ridurre il rischio di incidenti figurerebbero interventi incisivi sull’assetto del porticciolo, fino alla possibile eliminazione del pontile D e dell’ormeggio del pontile C.

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