‘Santa’: la Filarmonica propone ottima musica e gradite sorprese

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine” (testo e foto)

Grazie alla Filarmonica Cristoforo Colombo, si è definitivamente chiusa la seconda edizione di “Santa in Giallo”. Un pomeriggio di sorprese, oltre che di grande musica, sempre sotto la magistrale guida di Alessandro Cardinali, svoltosi con un notevole pubblico, presso l’Auditorium Santa Margherita.

Musica sudamericana di grandi autori, quali Astor Piazzolla e la presenza, sul palco, di due eleganti ballerini, Romina Godoy e Francesco Angiolani, i quali hanno offerto bellissime esibizioni, tra le altre, di Tango e Valzer

Graditissime sorprese, dicevamo e, prima fra tutte, la pubblicazione del libro (andato a ruba nel corso della manifestazione) “Diamante di Santa”, scritto dal Presidente della Filarmonica, Claudio Bozzo, con prefazione “”storica” di Marco Delpino e, primo di una serie di pubblicazioni, sotto il titolo “I gialli della Filarmonica”.

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