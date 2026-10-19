Specializzarsi per competere 2026, aperto il bando da un milione di euro per i master universitari

Liguria. Regione Liguria apre il bando ‘Specializzarsi per competere 2026’, mettendo a disposizione un milione di euro attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027 per sostenere i giovani laureati residenti in Liguria che intendono perfezionare le proprie competenze attraverso un Master universitario di I o II livello. La misura prevede voucher a rimborso dei costi di iscrizione fino all’80% della spesa sostenuta, per un importo massimo di 6.000 euro per beneficiario.

“Con il bando ‘Specializzarsi per competere’ mettiamo a disposizione un milione di euro, finanziato attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027, per sostenere i laureati under 35 che scelgono di perfezionare le proprie competenze attraverso un Master universitario di primo o secondo livello. – dichiarano il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola -. Crediamo che investire nell’alta formazione significhi investire nel futuro dei nostri giovani e nella competitività della Liguria. Il nostro obiettivo è valorizzare il merito e il talento, rendendo i percorsi di specializzazione più accessibili e offrendo ai giovani strumenti concreti per affrontare un mercato del lavoro sempre più qualificato e competitivo. Grazie a questi voucher, che consentono di ottenere un rimborso fino all’80% delle spese di iscrizione per un massimo di 6mila euro, vogliamo fare in modo che le possibilità economiche non rappresentino un ostacolo alla crescita professionale”.

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