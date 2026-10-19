“Specializzarsi per competere 2026”, bando da 1 milione per giovani laureati

Da ufficio stampa Regione Liguria
Regione Liguria apre il bando ‘Specializzarsi per competere 2026’, mettendo a disposizione un milione di euro attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027 per sostenere i giovani laureati residenti in Liguria che intendono perfezionare le proprie competenze attraverso un Master universitario di I o II livello. La misura prevede voucher a rimborso dei costi di iscrizione fino all’80% della spesa sostenuta, per un importo massimo di 6.000 euro per beneficiario.