The Italian Sea Group, Sanlorenzo presenta un’offerta vincolante per il cantiere della Spezia

Polo Nautico Carrara, società partecipata in parti uguali da Sanlorenzo e Polo Nautico Viareggio, ha presentato un’offerta vincolante per rilevare il ramo d’azienda “Cantiere di La Spezia” di The Italian Sea Group. La proposta, strutturata come acquisizione di attività e beni aziendali, si inserisce nella procedura competitiva in corso per il gruppo nautico.

Sanlorenzo aveva annunciato il 27 luglio scorso una manifestazione di interesse per l’operazione. Alla luce delle informazioni disponibili e delle tempistiche del procedimento, la proposta è stata ora circoscritta al solo stabilimento spezzino, con una struttura societaria più snella rispetto all’ipotesi iniziale.

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