Trasporto pubblico, al via gli incontri con i municipi sul nuovo orario invernale di Amt

Genova. È iniziato questo pomeriggio a Palazzo Tursi il ciclo di incontri tra l’Amministrazione comunale, i vertici di AMT e i presidenti dei Municipi genovesi, dedicato alla verifica del nuovo orario invernale del trasporto pubblico locale, entrato in vigore lo scorso 14 settembre con le modifiche alle linee, rese necessarie dalla crisi finanziaria in cui versa l’azienda.

Già nel corso della scorsa estate, l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, insieme ad AMT, aveva incontrato i presidenti dei Municipi per anticipare i cambiamenti che avrebbero interessato le corse, consapevole dei disagi che la cittadinanza avrebbe inevitabilmente affrontato. In quell’occasione, l’Amministrazione aveva assunto l’impegno di avviare un monitoraggio costante per individuare tempestivamente i punti deboli e le criticità del nuovo piano di mobilità.

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