Turati incontra gli allenatori spezzini: “Il singolo sposta i campionati”. E racconta i metodi Spezia

Una serata di confronto, formazione e condivisione di idee al Ferdeghini, con Marco Turati, allenatore dello Spezia, protagonista insieme al vice Fernando Spinelli e al collaboratore tecnico Gianluca Pegolo. L’incontro con gli allenatori spezzini è stato l’occasione per entrare nel dettaglio delle metodologie di lavoro dello staff aquilotto, tra cura dei fondamentali, crescita individuale, preparazione fisica e gestione del gruppo. Spazio anche ai riconoscimenti per i tecnici protagonisti della scorsa stagione: Fabrizio Montali, vincitore del campionato Under 15 provinciale con la Mamas Migliarinese, Luca Tonelli, primo nell’Under 14 provinciale con il Canaletto Sepor, Fabrizio Ricciardi, campione regionale Under 17 con il Don Bosco Spezia, Renato Romano, vincitore del campionato regionale Under 16 con il Canaletto Sepor; Francesco Canepa, alla guida del Follo vincitore della Juniores regionale di secondo livello, Giacomo Bertonati, primo in Seconda Categoria con l’Arcola Garibaldina e Giulio Ponte, vincitore dei play-off di Eccellenza con la Fezzanese.

Turati ha raccontato innanzitutto la propria idea di calcio, partendo da un principio che guida il lavoro quotidiano dello staff: la crescita del singolo viene prima di tutto. “Molti ci reputano moderni, in realtà siamo antichi e ancora curiamo la crescita del singolo”, ha spiegato, descrivendo un approccio che non si limita alla preparazione collettiva della partita. “Spendiamo tantissimo tempo con loro e siamo fortunati perché molti ragazzi ci chiedono di fermarci mezz’ora in più per imparare”. Per l’allenatore aquilotto, infatti, l’organizzazione di squadra è fondamentale, ma sono spesso le letture individuali a determinare il risultato: “Il singolo calciatore sposta partite, stagioni, campionati”. Una filosofia che affonda le radici anche nelle sue esperienze da giocatore e negli insegnamenti degli allenatori incontrati durante la carriera, quando il lavoro sui movimenti specifici di ogni ruolo era parte essenziale della formazione. La seduta dello Spezia comincia con un riscaldamento tecnico sempre variato, per evitare la ripetizione meccanica degli stessi gesti, e si conclude con 15-30 minuti dedicati ai reparti: Turati segue gli attaccanti, mentre Spinelli lavora con centrocampisti e difensori. Una divisione pensata anche per favorire il dialogo, perché, come ha spiegato il tecnico, i calciatori possono sentirsi meno giudicati nel confrontarsi con un collaboratore.

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