“Un pennello per la solidarietà”, in Fondazione Carispezia un’asta d’arte a sostegno del terzo settore

Lunedì 26 ottobre si terrà la sede della Fondazione Carispezia ospiterà l’evento benefico “Un pennello per la solidarietà”, organizzato dall’associazione Res et Verba in collaborazione con gli artisti di The Spezziner e con il patrocinio delle istituzioni locali. L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi destinati a importanti realtà del terzo settore, tra cui la Croce Azzurra e la Fondazione Telethon.

La giornata permetterà a cittadini, appassionati d’arte e collezionisti di ammirare da vicino una ricca selezione di opere uniche. Tra i nomi del panorama artistico presenti nel catalogo dell’asta figurano maestri e talenti del territorio con tecniche e stili differenti.

Le opere saranno esposte dalle 10:00 alle 18:30, quando avrà inizio l’asta benefica. La quota base d’asta per ciascuna opera è fissata a 100 euro. Per chi desidera portarsi avanti o non potrà essere presente di persona, è già attiva la possibilità di inviare pre-offerte tramite WhatsApp al numero 391/1380336 (referente Daneri Beatrice). Al termine dell’asta, brindisi conclusivo offerto dalle Cantine Bosoni (LVNAE).















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