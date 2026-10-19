Zoagli: “Villa Vicini, via l’erba e il banano”

Da Gian Giacomo Solari (Solari è sempre attento. Ma crediamo che, per attivare una macchina comunale efficiente, occorra tempo e pazienza. I consensi espressi da molti cittadini alla nuova giunta lasciano ben sperare mm)

L’ordinanza del Sindaco in merito alla manutenzione delle proprietà lungo le strade anche se tardiva è un ordinanza giusta, però viene spontanea una riflessione, ma il comune nelle sue proprietà non dovrebbe dare il buon esempio, invece che fa? Mi limito alla riflessione solo nella zona dove abito: Villa Vicini lato via Aurelia erbusti limitano il passaggio di pedoni e carrozzelle sul marciapiede, in quella zona andrebbe anche effettuata una grande potatura per permettere anche al punto luce di illuminare bene.Palazzo del lascito Vicini in via Garibaldi 23 denominato San Giorgio, il cui secondo piano ha un grande giardino in fregio a via Mameli, nel quale a maggio è stata tagliata l’erba e accatastata, non sono state tagliate inspiegabilmente le piante di “ Banano “classificate come rovi, ora l’erba e arbusti accatastati a maggio sono sempre li in più dentro c’è cresciuta l’erba, praticamente in zona abitata, oltre ad avere un brutto impatto ambientale ha portato durante tutto questo periodo un via vai di topi con logiche lamentele di chi abita ai piani terra che se li vedono passare davanti. Il fatto è stato anche segnalato al comune da un Consigliere Comunale , ma non si è visto niente di concreto, il giardino deve essere pulito senza nessun arbusto compreso il “ Banano “ come quando era abitato.

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