Agricoltura, giornata nazionale del paesaggio viticolo. Piana: “La viticoltura eroica è un presidio fondamentale del territorio”

Genova. La tutela del paesaggio, la biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico e le prospettive della viticoltura eroica sono state al centro della Giornata nazionale del paesaggio vitivinicolo, celebrata oggi a Riomaggiore con un convegno dedicato alla biodiversità funzionale. All’iniziativa, ospitata dalla Cantina cooperativa e organizzata con il coinvolgimento del Parco nazionale delle Cinque Terre, hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, il presidente del Parco Lorenzo Viviani e altri appresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, del mondo scientifico e dei produttori.

“Le Cinque Terre rappresentano uno degli esempi più straordinari di viticoltura eroica, con un paesaggio costruito nei secoli attraverso il lavoro e il sacrificio di generazioni di agricoltori – ha detto Piana nel suo intervento – Qui circa 7.000 chilometri di muri a secco e 30 aziende vitivinicole costituiscono un patrimonio di valore eccezionale. I viticoltori non sono soltanto produttori di eccellenze, ma veri custodi del territorio: mantenendo vigneti, terrazzamenti e muri a secco contribuiscono ogni giorno alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Abbandonare queste coltivazioni significherebbe perdere non soltanto una produzione agricola, ma anche un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Per questo dobbiamo creare le condizioni affinché chi sceglie di continuare a coltivare queste terre possa vivere dignitosamente del proprio lavoro”.

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